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  • Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме
24 июня 2020, среда, 16:59 5200
Америка 2020-06-24T17:15:01+03:00
Українські Новини
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме

Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Барак Обама, война на Донбассе, Джон Болтон, Владимир Путин
Путин и Обама. Фото: rt.com
Путин и Обама. Фото: rt.com

Президент России Владимир Путин заявлял в переговорах с тогдашним советников Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, что тогдашний президент США Барак Обама в 2014 году обещал урегулировать "украинскую конфронтацию", если Россия не предпримет в Украине никаких дальнейших действий после аннексии Крыма.

Об этом Болтон написал в своих мемуаров.

Переговоры состоялись в конце июня 2018 года в рамках визита Болтана в Россию с целью подготовки встречи Трампа и Путина.

"Он (Путин) сказал, что Обама в 2014 году ясно сказал, сто если Россия не пойдет дальше чем аннексия Крыма, Украинская конфронтация будет урегулирована", - пишет Болтон.

Советник Трампа сообщает, что Путин в переговорах занял жесткую позицию по Украине, заявив о незаконности военной помощи США и отмел даже возможность обсуждения статуса Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, Болтон занимал должность советника Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах.

В феврале-марте 2014 года, после победы Евромайдана в Киеве и бегства Президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, что не было признано мировым сообществом.

С апреля начались военные действия в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с массовым участием российских добровольцев и кадровых военных.

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