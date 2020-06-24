Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме

Президент России Владимир Путин заявлял в переговорах с тогдашним советников Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, что тогдашний президент США Барак Обама в 2014 году обещал урегулировать "украинскую конфронтацию", если Россия не предпримет в Украине никаких дальнейших действий после аннексии Крыма.

Об этом Болтон написал в своих мемуаров.

Переговоры состоялись в конце июня 2018 года в рамках визита Болтана в Россию с целью подготовки встречи Трампа и Путина.

"Он (Путин) сказал, что Обама в 2014 году ясно сказал, сто если Россия не пойдет дальше чем аннексия Крыма, Украинская конфронтация будет урегулирована", - пишет Болтон.

Советник Трампа сообщает, что Путин в переговорах занял жесткую позицию по Украине, заявив о незаконности военной помощи США и отмел даже возможность обсуждения статуса Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, Болтон занимал должность советника Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-2019 годах.

В феврале-марте 2014 года, после победы Евромайдана в Киеве и бегства Президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, что не было признано мировым сообществом.

С апреля начались военные действия в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с массовым участием российских добровольцев и кадровых военных.