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12 июля 2020, воскресенье, 14:55 185 Инфографика
Силовые структуры 2020-07-12T15:15:01+03:00
Українські Новини
Более полутысячи посетителей без масок: под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб

Более полутысячи посетителей без масок: под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб

Надежда Комендантова
Ночной клуб, Нацполиция, Нарушение карантина, закрытие ночного клуба
Ночной клуб в Козине.
Ночной клуб в Козине.

В то время, как ночные клубы лидируют в рейтинге мест с наиболее высоким риском заражения коронавирусом, полицейские прекратили деятельность ночного развлекательного заведения в Козине Киевской области за нарушение карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин Обуховского района продолжило работу после 22 часов.

Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - говорится в нем.

Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров, полицейские Киевской области проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований касательно функционирования в условиях адаптивного карантина.

Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса (нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством).

Ночной клуб Queen в Козине закрыли. . Ночной клуб Queen в Козине закрыли. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тыс. до 34 тыс. гривен и на должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Наиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусом Наиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

Также в столице закрыли стриптиз-клуб, так как стрептизерши танцевали без масок.

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