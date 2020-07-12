Более полутысячи посетителей без масок: под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб

В то время, как ночные клубы лидируют в рейтинге мест с наиболее высоким риском заражения коронавирусом, полицейские прекратили деятельность ночного развлекательного заведения в Козине Киевской области за нарушение карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин Обуховского района продолжило работу после 22 часов.

Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - говорится в нем.

Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров, полицейские Киевской области проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований касательно функционирования в условиях адаптивного карантина.

Сотрудники полиции составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса (нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством).

Ночной клуб Queen в Козине закрыли.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тыс. до 34 тыс. гривен и на должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Наиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

Также в столице закрыли стриптиз-клуб, так как стрептизерши танцевали без масок.