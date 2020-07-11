12 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, значительные дожди, в Закарпатской области сильный дождь, в Хмельницкой области кратковременный дождь, ночью небольшой; грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+17 градусов, днем +12...+21 градус. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +8...+13 градусов. В Моршине сильный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +13...+15 градусов. В Трускавце сильный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +14...+16 градусов. В Сваляве сильный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, в Житомирской области кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+31 градус, в Житомирской области +20...+25 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (в Винницкой области с грозой), ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, в Винницкой области местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +23...+32 градуса, в Днепропетровской области +29...+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +27...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +28...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32 градуса. 10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса. Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях. Тем временем, синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды в Украине.