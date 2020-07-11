С дождем повезет только западным областям. Остальных ждет жаркое воскресенье, — Синоптики дали прогноз на завт

12 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, значительные дожди, в Закарпатской области сильный дождь, в Хмельницкой области кратковременный дождь, ночью небольшой; грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+17 градусов, днем +12...+21 градус.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Моршине сильный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Трускавце сильный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Сваляве сильный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Киевской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, в Житомирской области кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+31 градус, в Житомирской области +20...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (в Винницкой области с грозой), ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +23...+32 градуса, в Днепропетровской области +29...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +27...+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +28...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32 градуса.

10 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Тем временем, синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды в Украине.