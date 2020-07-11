Как кинотеатры выходят из карантина. В МОЗ дали рекомендации по безопасному посещению кинозалов

Сегодня в Харькове разрешили работу кинотеатров. В Киеве это сделали раньше, и на этих выходных многие решили провести вечер в кино.

В МОЗ с помощью инфографики напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.

Так, работники кинотеатров должны придерживаться следующих правил:

проходить температурный скрининг перед началом работы;

людей из групп риска следует отсрочить от работы;

руки следует регулярно обрабатывать дезинфектором;

работники должны быть в масках;

после каждого сеанса в зале нужно прибирать;

билеты желательно проверять бесконтактно;

в залах рекомендуют организовать одностороннее движение.

Посетители должны:

садиться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места;

носить маски;

группой до 4 человек можно сидеть только в первом ряду;

соблюдать репера торную гигиену.

В Минздраве напомнили, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Рекомендации для работы кинотеатров. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, сети кинотеатров Киева возобновили свою работу 2 июля.

Кабинет министров запретил открывать кинотеатры с 15 июня.