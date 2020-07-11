подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июля 2020, суббота, 19:14 108 Инфографика
Общество 2020-07-11T20:00:02+03:00
Українські Новини
Как кинотеатры выходят из карантина. В МОЗ дали рекомендации по безопасному посещению кинозалов

Как кинотеатры выходят из карантина. В МОЗ дали рекомендации по безопасному посещению кинозалов

Кира Молчанова
Карантин, Кинотеатр, МОЗ, Кинотеатры
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru

Сегодня в Харькове разрешили работу кинотеатров. В Киеве это сделали раньше, и на этих выходных многие решили провести вечер в кино.

В МОЗ с помощью инфографики напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.

Так, работники кинотеатров должны придерживаться следующих правил:

  • проходить температурный скрининг перед началом работы;
  • людей из групп риска следует отсрочить от работы;
  • руки следует регулярно обрабатывать дезинфектором;
  • работники должны быть в масках;
  • после каждого сеанса в зале нужно прибирать;
  • билеты желательно проверять бесконтактно;
  • в залах рекомендуют организовать одностороннее движение.

Посетители должны:

  • садиться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места;
  • носить маски;
  • группой до 4 человек можно сидеть только в первом ряду;
  • соблюдать репера торную гигиену.

В Минздраве напомнили, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Рекомендации для работы кинотеатров. Инфографика МОЗРекомендации для работы кинотеатров. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, сети кинотеатров Киева возобновили свою работу 2 июля.

Кабинет министров запретил открывать кинотеатры с 15 июня.

Больше новостей о: Карантин Кинотеатр МОЗ Кинотеатры

Уже сегодня можно пойти в кино: какие кинотеатры о...
В Киеве закрыли стриптиз-клуб - стрептизерши танц...
В Харькове открылись кинотеатры...
Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Мин...
Украина тестирует 4 препарата от коронавируса, - Минздрав
Выпускники киевской школы оскорбили крымских татар и назвали Крым российским. Их пригласили в Меджлис
Новости
"Гейзер" выше девятиэтажки. В Киеве на Березняках прорвало трубопровод 19:52
В Ивано-Франковске сервисный центр Пенсионного фонда закрыли на карантин из-за COVID-19 19:40
Как кинотеатры выходят из карантина. В МОЗ дали рекомендации по безопасному посещению кинозалов 19:14 Инфографика
В Совете Европы назначение членов Нацсовета по телевидению назвали политизированным 18:46
Супрун рассказала, о пользе кукурузы и предостерегла, что от нее может болеть живот 18:29
больше новостей
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
"Арселор Миттал Кривой Рог" прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии на 11% для предприятия 10:11
Смерчи в Кирилловке. Скриншот Видео
В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом 23:24
больше новостей
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
Доступная ипотека даст мотивацию украинцам работать в Украине, а не за границей, – Зубик 13:30 Видео
Стриптиз. Фото: Pixabay
В Киеве закрыли стриптиз-клуб - стрептизерши танцевали без масок 12:40
больше новостей
В Харькове открылись кинотеатры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok