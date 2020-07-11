Как кинотеатры выходят из карантина. В МОЗ дали рекомендации по безопасному посещению кинозалов

Сегодня в Харькове разрешили работу кинотеатров. В Киеве это сделали раньше, и на этих выходных многие решили провести вечер в кино. В МОЗ с помощью инфографики напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом. Так, работники кинотеатров должны придерживаться следующих правил: проходить температурный скрининг перед началом работы; людей из групп риска следует отсрочить от работы; руки следует регулярно обрабатывать дезинфектором; работники должны быть в масках; после каждого сеанса в зале нужно прибирать; билеты желательно проверять бесконтактно; в залах рекомендуют организовать одностороннее движение. Посетители должны: садиться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места; носить маски; группой до 4 человек можно сидеть только в первом ряду; соблюдать репера торную гигиену. В Минздраве напомнили, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, чтобы сдержать распространение COVID-19. Рекомендации для работы кинотеатров. Инфографика МОЗ Как сообщали Українські Новини, сети кинотеатров Киева возобновили свою работу 2 июля. Кабинет министров запретил открывать кинотеатры с 15 июня.