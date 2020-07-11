Зеленский считает, что в стране с COVID-19 боролись правильно

На фоне того, что за минувшие сутки в стране количество новых случаев коронавируса увеличилось на 800 до 52 743, а выздоровел 861 человек, Президент Владимир Зеленский считает, что борьба с эпидемией ведется правильно.

Об этом передают Українськi Новини.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - сказал Зеленский на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине.

По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления в аэропортах Киева и Львова лабораторий, где прибывшие пассажиры могли бы делать ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили бы самоизоляцию.

Для избежания скоплений людей у ​​лабораторий были проведены переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности отражения результатов тестов в приложении "Дій вдома".

Указано, что это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Дополнительно Криклий доложил, что контролирует ход работ по подъему танкера "Делфи" в Одессе,; при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 125 человек до 6 115, умерших - на 2 до 124.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 2 986, умерших - на 2 до 57.