Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров

На Луганщине уже работает штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный "Оппозиционной платформой – За жизнь". Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер", передает пресс-служба партии.

"Мы уже сформировали штаб помощи пострадавшим, который возглавил народный депутат Сергей Дунаев. Собрали предприятия региона, мэров городов, благотворительный фонд, чтобы всем вместе помочь людям в восстановлении жилья. Вместе формируем строительные бригады. Уже сейчас организована техника для вывоза мусора с территории пострадавших домохозяйств. У нас есть необходимый опыт подобной помощи, когда восстанавливали разрушенные дома в Попасной. Так же будем действовать и сейчас", - сказал Бойко.

Политик отметил, что правительству нужно не затягивать с оказанием помощи людям, пострадавшим от пожаров, и активней включаться в эту работу.

"Надеюсь, со своей стороны, правительство не будет затягивать с помощью от государства. Мы видим, как затягивалось время с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах страны. В этих вопросах не должно быть каких-то задержек. И мы, как оппозиция, тут готовы помочь государству. Но в этом вопросе мы – оппозиция, волонтеры - не можем заменить государство. Оно тоже должно выполнить свои обязательства перед людьми, которые пострадали", - подчеркнул нардеп.



Как сообщали Українські Новини, пожар в Луганской области локализовали.



Также подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.