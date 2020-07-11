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11 июля 2020, суббота, 10:42 12
Общество 2020-07-11T10:43:03+03:00
Українські Новини
Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров

Бойко открыл на Луганщине штаб помощи пострадавшим от пожаров

Валерия Драгомирова
Пожар, Луганская область, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

На Луганщине уже работает штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный "Оппозиционной платформой – За жизнь". Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер", передает пресс-служба партии.

"Мы уже сформировали штаб помощи пострадавшим, который возглавил народный депутат Сергей Дунаев. Собрали предприятия региона, мэров городов, благотворительный фонд, чтобы всем вместе помочь людям в восстановлении жилья. Вместе формируем строительные бригады. Уже сейчас организована техника для вывоза мусора с территории пострадавших домохозяйств. У нас есть необходимый опыт подобной помощи, когда восстанавливали разрушенные дома в Попасной. Так же будем действовать и сейчас", - сказал Бойко.

Политик отметил, что правительству нужно не затягивать с оказанием помощи людям, пострадавшим от пожаров, и активней включаться в эту работу.

"Надеюсь, со своей стороны, правительство не будет затягивать с помощью от государства. Мы видим, как затягивалось время с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах страны. В этих вопросах не должно быть каких-то задержек. И мы, как оппозиция, тут готовы помочь государству. Но в этом вопросе мы – оппозиция, волонтеры - не можем заменить государство. Оно тоже должно выполнить свои обязательства перед людьми, которые пострадали", - подчеркнул нардеп.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Луганской области локализовали

Также подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

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