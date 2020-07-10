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10 июля 2020, пятница, 11:48 589
Медицина 2020-07-10T12:29:06+03:00
Українські Новини
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом

Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом

Ирина Николенко
Херсонская область, коронавирус в Украине, Количество заболевших коронавирусом, COVID-2019, заражение коронавирусом, Коронавирусная инфекция
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине по состоянию на 9 июля количество больных коронавирусом возросло на 819 человек, в Херсонской области за прошлые сутки не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины, передают Українські Новини.

Согласно даным, новых случаев заражения коронавирусом не обнаружили в Херсонской области. Всего подтвердили 201 случай заболевания коронавирусом, выздоровело – 184 человека, летальных случаев – 3.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.uaДинамика заражения коронавирусом по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Больше всего случаев заражения обнаружили во Львовской области – 119 новых случаев. Всего подтвердили 6681 случай заболевания коронавирусом, выздоровело – 990 человека, летальных случаев – 174.

Динамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса по регионам. Карта: covid19.gov.ua

Ранее Українські Новини сообщали, в Украине действует 121-ый день карантина, тем временем в Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов, в Ровенской области 7 июля решили ослабить карантин и возобновить работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов. Также 6 июля в Киеве разрешили ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Также по состоянию на 9 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

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Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
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