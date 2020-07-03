Отдыхающие на незаконной базе отдыха в курортной Кирилловке отравились окрошкой

База "Днепровские зори", расположенная в Кирилловке на Косе Пересыпь, где произошло массовое отравление, в этом году открылась незаконно - без разрешительных документов. Об этом сообщили во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области, передает 061.

Как ранее сообщалось, вечером 1 июля после приема пищи отдыхающие на базе отдыха "Днепровские зори" стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья. В больницу (по уточненным данным) попало 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых. Все они находятся на стационарном лечении, имеют среднюю степень тяжести кишечного отравления.

По информации заместителя директора Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Александра Мащака, по предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. В ближайшее вреся на всех базах отдыха Азовского побережья будут проведены внеплановые проверки.

"Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", - заявил Александр Мащак.

А зимой на горнолыжном курорте местной едой отравились 10 взрослых и 4 ребенка.

В Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.