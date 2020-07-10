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10 июля 2020, пятница, 19:39 14
Силовые структуры 2020-07-10T19:40:07+03:00
Українські Новини
Украина и Турция собираются вместе заниматься безопасностью Черного и Азовского морей

Украина и Турция собираются вместе заниматься безопасностью Черного и Азовского морей

Кира Молчанова
Турция, Черное море, Оборона, Азовское море, Украина Турция
Украина Турция. Фото: Facebook
Украина Турция. Фото: Facebook

Украина и Турция договорились рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве в сфере обороны и консультаций по обеспечению безопасности в Черном и Азовском морях.

 Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, который находился в Украине с рабочим визитом...Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей... Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны", - сказано в нем.

Во время встречи собеседники обсудили ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли и отметили готовность к тесному взаимодействию в рамках привлечения Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей".

Стороны высказались за необходимость проведения в ближайшее время заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и консультаций по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Зеленский поблагодарил Турцию за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий наводнений, за финансовую помощь на закупку товаров для Вооруженных сил и за помощь по оздоровлению детей и членов семей украинских военных, погибших на Донбассе.

Акар подтвердил готовность Турции к строительству 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из аннексированного Россией Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июля Турция открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной.

Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление от 1934 года о его превращении в музей.

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