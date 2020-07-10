Полиция задержала возможных подрывников автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области

Полиция задержала 3 подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны 3 граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Те самые, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - написал он.

Геращенко поблагодарил коллектив Национальной полиции, который в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".

На данный момент водитель "Газели", над головой у которого взорвалась взрывчатка, до сих пор находится в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к ограблению в качестве наводчиков и пособников.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году группа неизвестных ограбила и сожгла автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий, в Киевской области.

Ранее "Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области.