В Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпочты" и украли 2,5 млн грн

Неизвестные взорвали автомобиль акционерного общества "Укрпочта" и завладели 2,5 млн гривен в Полтавской области, в то время, как в апреле в Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Полтавской области, передают Українськi Новини.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения", - сказано в нем.

На данный момент полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их задержанию.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году группа неизвестных ограбила и сожгла автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий, в Киевской области.

Ранее "Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области.