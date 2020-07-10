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10 июля 2020, пятница, 15:24 1454
Политика 2020-07-10T16:30:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора открыл еще 4 дела против Порошенко по заявлениям Коломойского, - адвокаты

Офис генпрокурора открыл еще 4 дела против Порошенко по заявлениям Коломойского, - адвокаты

Елизавета Драбкина
Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Офис Генпрокурора, Дело Порошенко
Порошенко с адвокатами Фото:
Порошенко с адвокатами Фото: "Евросолидарность"

Офис генерального прокурора открыл еще 4 уголовных производства против бывшего Президента Петра Порошенко по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом адвокаты Порошенко заявили журналистам, передают Українськi Новини.

Адвокат Игорь Головань заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении сказала, что будут открыты новые дела против Порошенко по заявлениям людей, поступающим со всей Украины.

"В тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором - и, конечно, его заявления касаются "Приватбанка" - что якобы Президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "Приватбанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "Приватбанка", и, как обычно, там и злоупотребления служебным положением, а также легализация средств, полученных преступным путем", - сказал он.

Головань считает, что перспективы у данных дел нет.

"Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого Президента Украины... Перспектива этих производств такая же, как была вот 8 июня в Печерском суде с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая", - добавил он.

Адвокат Илья Новиков отметил, что Коломойский впервые лично выступил против Порошенко.

"До этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах по Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Суд учел тот факт, что расследование дела против Порошенко на момент рассмотрения меры пресечения уже завершено и суд не может рассматривать такие ходатайства.

Ранее Джон Болтон в своих мемуарах написал, что в августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

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