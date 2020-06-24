подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Порошенко просил США помочь в выборах и ввести санкции против Коломойского, - Болтон
24 июня 2020, среда, 14:46 2428
Америка 2020-06-24T16:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просил США помочь в выборах и ввести санкции против Коломойского, - Болтон

Порошенко просил США помочь в выборах и ввести санкции против Коломойского, - Болтон

Ольга Фандорина
США, Помощь, Петр Порошенко, Выборы Президента Украины, Санкции против Коломойского
Джон Болтон и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Джон Болтон и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

В августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в своих мемуарах пишет занимавший в 2018-2019 годах должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают Українськi Новини.

Он вспоминает, что впервые в этой должности посетил Украину для участия в праздновании Дня Независимости 24 августа 2018 года и в Киеве встретился с руководителями государства.

В ходе переговоров в составе делегаций они обсуждали усиление обороноспособности Украины, возможное вмешательство России в выборы Президента Украины в 2019 году.

Порошенко хотел покупать больше американского вооружения, а Болтон выражал озабоченность продажей предприятия по производству авиадвигателей "Мотор-Сич" китайским компаниям.

Затем состоялась беседа Порошенко с Болтоном наедине.

"После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где он попросил поддержать кампанию по его переизбранию", - пишет Болтон.

Американский чиновник отказался.

Болтон также пишет, что главный интерес Порошенко был во введении США санкций в отношении Игоря Коломойского.

"Чего Порошенко действительно хотел, так это американских санкций в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживающего Юлию Тимошенко, которая была на то время главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года", - утверждает Болтон.

Советник Трампа ответил Порошенко, что если у того есть какие-либо доказательства против Коломойского, то их следует отправить Министерству юстиции США.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в втором туре президенских выборов с огромным разрывом.

На протяжении всех мемуаров Болтон пишет, что Трамп был обижен на Украину из-за того, что ее ведущие политики симпатизировали Хиллари Клинтон и верил, что они причинили ему много неприятностей.

Недовольство Трампа выражалось, в том числе нецензурной бранью в отношении Украины.

Также Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.

Больше новостей о: США Помощь Петр Порошенко Выборы Президента Украины Санкции против Коломойского

Перепутали карманы: у Порошенко убедили Болтона, ч...
Зеленский и Богдан приходили домой к Луценко во вр...
Трамп матерился, говоря об Украине и обвинял ее в ...
Что делать, если не приезжает скорая помощь: объяс...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Минздрав готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусом
Новости
Послезавтра Зеленский прекратит особый режим работы из-за COVID-19 у жены 15:58
В Ивано-Франковской области затопило больницу с больными коронавирусом 15:57
В Киеве бассейны возобновили работу: кто может посещать 15:49
Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт 15:41
Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина 15:31
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok