Порошенко просил США помочь в выборах и ввести санкции против Коломойского, - Болтон

В августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в своих мемуарах пишет занимавший в 2018-2019 годах должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают Українськi Новини.

Он вспоминает, что впервые в этой должности посетил Украину для участия в праздновании Дня Независимости 24 августа 2018 года и в Киеве встретился с руководителями государства.

В ходе переговоров в составе делегаций они обсуждали усиление обороноспособности Украины, возможное вмешательство России в выборы Президента Украины в 2019 году.

Порошенко хотел покупать больше американского вооружения, а Болтон выражал озабоченность продажей предприятия по производству авиадвигателей "Мотор-Сич" китайским компаниям.

Затем состоялась беседа Порошенко с Болтоном наедине.

"После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где он попросил поддержать кампанию по его переизбранию", - пишет Болтон.

Американский чиновник отказался.

Болтон также пишет, что главный интерес Порошенко был во введении США санкций в отношении Игоря Коломойского.

"Чего Порошенко действительно хотел, так это американских санкций в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживающего Юлию Тимошенко, которая была на то время главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года", - утверждает Болтон.

Советник Трампа ответил Порошенко, что если у того есть какие-либо доказательства против Коломойского, то их следует отправить Министерству юстиции США.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в втором туре президенских выборов с огромным разрывом.

На протяжении всех мемуаров Болтон пишет, что Трамп был обижен на Украину из-за того, что ее ведущие политики симпатизировали Хиллари Клинтон и верил, что они причинили ему много неприятностей.

Недовольство Трампа выражалось, в том числе нецензурной бранью в отношении Украины.

Также Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.