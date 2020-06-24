Порошенко просил США помочь в выборах и ввести санкции против Коломойского, - Болтон

В августе 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в своих мемуарах пишет занимавший в 2018-2019 годах должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают Українськi Новини. Он вспоминает, что впервые в этой должности посетил Украину для участия в праздновании Дня Независимости 24 августа 2018 года и в Киеве встретился с руководителями государства. В ходе переговоров в составе делегаций они обсуждали усиление обороноспособности Украины, возможное вмешательство России в выборы Президента Украины в 2019 году. Порошенко хотел покупать больше американского вооружения, а Болтон выражал озабоченность продажей предприятия по производству авиадвигателей "Мотор-Сич" китайским компаниям. Затем состоялась беседа Порошенко с Болтоном наедине. "После встречи Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где он попросил поддержать кампанию по его переизбранию", - пишет Болтон. Американский чиновник отказался. Болтон также пишет, что главный интерес Порошенко был во введении США санкций в отношении Игоря Коломойского. "Чего Порошенко действительно хотел, так это американских санкций в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживающего Юлию Тимошенко, которая была на то время главным конкурентом Порошенко на выборах 2019 года", - утверждает Болтон. Советник Трампа ответил Порошенко, что если у того есть какие-либо доказательства против Коломойского, то их следует отправить Министерству юстиции США. Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в втором туре президенских выборов с огромным разрывом. На протяжении всех мемуаров Болтон пишет, что Трамп был обижен на Украину из-за того, что ее ведущие политики симпатизировали Хиллари Клинтон и верил, что они причинили ему много неприятностей. Недовольство Трампа выражалось, в том числе нецензурной бранью в отношении Украины. Также Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.