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10 июля 2020, пятница, 14:52 2076
Технологии 2020-07-10T14:52:42+03:00
Українські Новини
Viber прекратил работать на устройствах Apple

Viber прекратил работать на устройствах Apple

Елизавета Кесельман
Apple, iPhone, Navios Apollon, Приложение, Viber
Viber. Фото: pixabay
Viber. Фото: pixabay

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber, которая в июне запустила для своих пользователей новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек, резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствуют неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер, сообщают Українські Новини. 

В частности, при попытке открыть мессенджер на iPhone разных моделей, приложение "вылетает".  Инструкция, предоставленная компанией Apple не располагает информацией, что делать в таких ситуациях. 

Детали появления и устранения проблемы выясняются. 

Как сообщали Українські Новини, в начане июня в приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могли воспользоваться услугами онлайн. Причиной поломки онлайн-банкинга стала аварийная ситуация сетевого оборудования.

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