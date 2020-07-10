Viber прекратил работать на устройствах Apple

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber, которая в июне запустила для своих пользователей новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек, резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствуют неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер, сообщают Українські Новини.

В частности, при попытке открыть мессенджер на iPhone разных моделей, приложение "вылетает". Инструкция, предоставленная компанией Apple не располагает информацией, что делать в таких ситуациях.

Детали появления и устранения проблемы выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в начане июня в приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могли воспользоваться услугами онлайн. Причиной поломки онлайн-банкинга стала аварийная ситуация сетевого оборудования.