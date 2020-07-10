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10 июля 2020, пятница, 13:45 72
Транспорт 2020-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Железнодорожные больницы могут стать частными структурами, – "Укрзализныця"

Железнодорожные больницы могут стать частными структурами, – "Укрзализныця"

Ирина Николенко
Больницы, Укрзализныця, медперсонал, Железнодорожные больницы
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как "Укрзализныця" начала продавать билеты на "Подольский экспресс", филиал "Центр здравоохранения" акционерного общества рассматривает возможность привлечения частных инвесторов к железнодорожным больницам, которые вследствие этого могут стать частными структурами.

Об этом говорится в сообщении филиала на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сейчас филиал "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" разрабатывает механизм действий, предусматривающий реформирование железнодорожных клинических больниц "Укрзализныци", в частности, рассматривает возможность привлечения инвесторов. Это означает, что железнодорожные больницы могут стать частными структурами, но с особым инвестиционным соглашением, гарантирующим сохранение рабочего места каждому медработнику", - сказано в нем.

Также "Центр здравоохранения" опроверг информацию, которая распространяется в СМИ, о запланированном увольнении медперсонала ведомственных больниц с 1 января 2021 года.

Отмечается, что филиал разрабатывает новую программу страхования железнодорожников с ежегодным покрытием на 1 человека до 150 тыс. гривен.

"Общество будет выступать гарантом качественных медицинских услуг в трехстороннем соглашении: работников, больниц и страховой компании. Последняя будет выбираться путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке Prozorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", – подчеркивается в сообщении.

Реализация программы по страхованию, а также в целом реформирование ведомственных больниц является частью концепции в соответствии с планом внедрения стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июля "Укрзализныця" намерена перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю.

Также в 2019 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

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