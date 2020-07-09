На Донбассе ВСУ понесли серьезные потери: погиб один военный, еще трое - ранены

Вчера, 8 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий, ранены еще трое бойцов ВСУ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

"Мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил задействована в ликвидации пожара в Луганской области", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи хутора Вольный и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет ... По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр". За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинский воинов получили ранения", - отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе в бою ранены четверо украинских военных.