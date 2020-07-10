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Азия 2020-07-10T13:00:02+03:00
Українські Новини
Найденный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Найденный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Елизавета Кесельман
Самоубийство, Южная Корея, смерть чиновника, Мэр Сеула, Пак Вон Сун, Предсмертная записка
Мэр Сеула Пак Вон Сун. Фото: АР
Мэр Сеула Пак Вон Сун. Фото: АР

Найденный вчера мертвым возле ресторана в столице Южной Кореи мэр Сеула Пак Вон Сун, оставил предсмертную записку, которая была обнаружена в его доме. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что в записке содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Полиция выдвигала предположения, что мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой. По информации СМИ, накануне бывшая сотрудница мэрии выдвинула против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Пак Вон Сун был мэром столицы Южной Кореи с 2011 года. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

Также Пак Вон Суна рассматривали одним из претендентов на пост президента страны на выборах 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, 17 мая в своей резиденции, в окрестностях Тель-Авива, в городе Герцлия, был найден мертвым посол Китая.

Позднее в Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле. 

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