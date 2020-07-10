Найденный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Найденный вчера мертвым возле ресторана в столице Южной Кореи мэр Сеула Пак Вон Сун, оставил предсмертную записку, которая была обнаружена в его доме. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что в записке содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Полиция выдвигала предположения, что мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой. По информации СМИ, накануне бывшая сотрудница мэрии выдвинула против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Пак Вон Сун был мэром столицы Южной Кореи с 2011 года. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

Также Пак Вон Суна рассматривали одним из претендентов на пост президента страны на выборах 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, 17 мая в своей резиденции, в окрестностях Тель-Авива, в городе Герцлия, был найден мертвым посол Китая.