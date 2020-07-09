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  • Мэр Сеула найден мертвым на холмах возле ресторана
09 июля 2020, четверг, 20:36 345
Мир 2020-07-09T20:45:01+03:00
Українські Новини
Мэр Сеула найден мертвым на холмах возле ресторана

Мэр Сеула найден мертвым на холмах возле ресторана

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Сеул, смерть чиновника, Мэр Сеула
Мэр Сеула Пак Вон Сун. Фото, АР
Мэр Сеула Пак Вон Сун. Фото, АР

В Южной Корее найден мертвым мэр города Сеул (столица Южной Кореи) Пак Вон Сун, которого еще днем считали пропавшим без вести. Об этом сообщает АР. 

Как сообщила полиция, тело мэра было найдено возле ресторана, который расположен на холмах в северной части Сеула. Его искали более 7 часов. 

Отмечается, что первой о пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь. Она рассказала, что ее отец ушел из дома 4-5 часов назад после того, как сказал слова, которые звучали как завещание, и его телефон был отключен.

Перед этим в новостях сообщали, что одна из секретарей мэра вечером 8 июля подала жалобу в полицию по поводу сексуального домогательства. Чиновник столичного правительства Сеула Ким Чжи Хён сказал, что мэр не пришел на работу 9 июля по неизвестным причинам и отменил все запланированные дела, включая встречу с президентом.

Как сообщали Українські Новини, 17 мая в своей резиденции, в окрестностях Тель-Авива, в городе Герцлия, был найден мертвым посол Китая.

Позднее в Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле. 

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