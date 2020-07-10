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10 июля 2020, пятница, 11:18 241
Медицина 2020-07-10T14:00:04+03:00
Українські Новини
Оборудование в приемные отделения опорных больниц будет поставлено до 2021, – Степанов

Оборудование в приемные отделения опорных больниц будет поставлено до 2021, – Степанов

Ирина Николенко
Медицина, Больницы, министерство здравоохранения, Максим Степанов, Медицинское оборудование, Опорные больницы
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

В то время, как Министерство здравоохранения хочет внести изменения в финансирование лечения больных коронавирусом, министр Максим Степанов заявляет, что оборудование в приемные отделения опорных больниц будет поставлено до конца текущего года.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Степанов напомнил, что Кабинет Министров выделил средства на закупку компьютерных томографов, систем эндоскопической визуализации и стационарных ангиографических систем.

"Что касается сроков поставки, то предусмотрено, что мы должны завершить комплектацию этих больниц до конца текущего года", – сообщил он.

Министр отметил, что данное оборудование поможет улучшить качество медицинской помощи в опорных больницах.

В частности, ангиографы необходимы при лечении инфаркта миокарда.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве две больницы получили оборудование для борьбы с COVID-19 от Благотворительного фонда семьи Жебривских.

Также Львовская область получила оборудование для борьбы с коронавирусом на 3,7 миллиона гривен.

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