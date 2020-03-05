Львовская область получила оборудование для борьбы с коронавирусом

Львовская область получила оборудование для борьбы с коронавирусом на 3,7 млн гривен.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Иван Собко, передают Українські Новини.

Медицинское оборудование передано на баланс коммунального учреждения "Областная база специального медицинского снабжения".

После этого оно будет передаваться медицинским учреждениям области для противодействия коронавирусу.

Среди оборудования - аппарат ручной вентиляции легких, маски, аппарат для дозированного введения медицинских препаратов и аппарат для определения уровня насыщения крови кислородом.

Это оборудование автоматическое и не требует постоянного присутствия медицинского работника у постели больного.

Львовская область получила 73 пульсоксиметра, 73 аппарата для дозирования, 660 тыс. масок, 64 комплекта ручных аппаратов для искусственной вентиляции легких и 4 оксигенатора.

По словам Собко, что касается средств из резервного фонда областного бюджета, то согласована возможность использования председателем обладминистрации 25 млн гривен в случае необходимости.

Первый транш в 7,5 млн гривен для своих нужд получат три областных учреждения - инфекционная больница, центр общественного здоровья и областной центр экстренной помощи - для проведения соответствующих закупок средств защиты и оборудования, которые потребуются при борьбе с коронавирусом.

Областная инфекционная больница уже объявила тендер на закупку всех необходимых средств.

Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Львовского городского совета выделил 9 млн гривен на покупку аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации в связи с угрозой эпидемии коронавируса.