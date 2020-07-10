В Киеве возле Виноградаря на детской площадке нашли ржавую гранату

В Киеве, возле района Виноградарь в "Варшавском районе" на детской площадке в песочнице нашли ржавую гранату. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В Киеве нашли ржавую гранату. Фото Facebook/Киев оперативный

"В "Варшавском микрорайоне" средь "белого дня" на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привёз. Очень похожа на боевую – ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент", – говорится в сообщении.

В Киеве на детской песочнице нашли гранату. Фото Facebook/Киев оперативный

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве на бульваре Леси Украинки, 28 а, в один из подъездов зашел неадекватный мужчина и грозился подорвать гранату. Также, во время погрома, он оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного.

В Одесской области, в селе Дачное произошел взрыв во дворе частного дома, из-за чего пострадали пять человек. Трое жителей села принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.