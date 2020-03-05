В центре Киева мужчина разгромил подъезд и грозил взорвать гранату: дом штурмовал спецназ

Вечер среды, 5 марта, выдался непростым для жителей дома на бульваре Леси Украинки, 28а. В один из подъездов зашел неадекватный мужчина и принялся громить все на своем пути. При этом он сказал, что у него есть граната и он собирается ее взорвать.

На место вызвали патрульную полицию, спецназ КОРД и психолога. Об этом сообщает Информатор.

Жители подъезда рассказали, что все началось около 19:40. Мужчина в неадекватном состоянии какое-то время кружил возле дома, а после ударил несколько припаркованных автомобилей, зашел подъезд и, что говорится, понеслась. Он оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного.

По приезду спецназа правоохранители оградили часть двора. Очевидцы говорят, что сначала в подъезд зашел психолог, а после начал работать КОРД. Они зашли и задержали неадеквата на верхних этажах. Гранату у него не нашли. Стоит отметить, что некоторые СМИ распространили информацию, что подозреваемый — ветеран АТО. Это лишь догадки нескольких людей, не подкрепленные официальной информацией.

На одной из дверей пеной для бриться дебошир нарисовал сердце. Фото: Информатор

Предварительно, задержанный родом с западных областей страны и находился в Киеве на заработках. Почему он выбрал объектом именно этот дом и подъезд — неизвестно. На одной из дверей он нарисовал сердце пенной для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы. В инциденте обошлось без пострадавших, хулиган увезли под стражей.