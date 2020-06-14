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14 июня 2020, воскресенье, 21:53 204
Общество 2020-06-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
Под Одессой во дворе дома взорвалась граната. Пять человек пострадали

Под Одессой во дворе дома взорвалась граната. Пять человек пострадали

Валерия Драгомирова
Одесская область, Граната, взрыв гранаты, Дачное
Граната. Фото: Нацполиция
Граната. Фото: Нацполиция

В Одесской области, в селе Дачное произошел взрыв во дворе частного дома, пострадали пять человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Одесской области.

Предварительно известно, что трое жителей села в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Граната. Фото: НацполицияГраната. Фото: Нацполиция

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей, им оказывается медицинская помощь.

Раненые. Фото: НацполицияРаненые. Фото: Нацполиция

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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