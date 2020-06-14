Под Одессой во дворе дома взорвалась граната. Пять человек пострадали

В Одесской области, в селе Дачное произошел взрыв во дворе частного дома, пострадали пять человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Одесской области.

Предварительно известно, что трое жителей села в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Граната. Фото: Нацполиция

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей, им оказывается медицинская помощь.

Раненые. Фото: Нацполиция

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



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