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08 июля 2020, среда, 09:25 13
Силовые структуры 2020-07-08T09:25:38+03:00
Українські Новини
На Донбассе в бою ранены четверо украинских военных

На Донбассе в бою ранены четверо украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 7 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что 7 июля армейские резервы из состава Объединенных сил были задействованы в ликвидации пожара в Луганской области.

Отмечается, что при обстрелах боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник осуществлял обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в течение суток, враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки. 

"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и была оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии.

Ранее на Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие.

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