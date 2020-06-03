Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3 млн гривен гонорара от своей же компании в 2019

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" и набсовета публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) Адомас Аудицкас задекларировал 7,426 млн гривен гонораров и 0,6 млн гривен на счетах в банке в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, в прошлом году доходы Аудицкаса составили его гонорары от "Укрзализныци" в размере 6,265 млн гривен от и МГУ 1,162 млн гривен.

Также он имеет 552,6 тыс. гривен на двух счетах в Укргазбанке.

В Литве совместно с женой Рутой он владеет квартирой площадью 112 кв. м.

Аудицкас является конечным бенефициаром компании MB Pactus (Литва).

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 Кабинет Министров назначил членом набсовета АО "Укрзализныця" Аудицкаса как представителя от государства.

Тем временем, экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци"

В 2018 году Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило состав набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", куда вошел Аудицкас.