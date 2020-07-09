Министр сельского хозяйства будет назначен максимум в сентябре, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не позже сентября будет назначен министр сельского хозяйства.

Об этом он сообщил в Луцке на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передают Українськi Новини.

"У нас осталась одна сессионная неделя - следующая. А потом Верховная Рада у нас отдыхает, но будем работать мы. Поэтому не знаю, успеем ли назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты вновь выйдут работать, мы назначим. У нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - сказал он.

Ранее Зеленский допускал, что министр сельского хозяйства будет назначен парламентом до 15 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в правительстве будет создана должность под развитие промышленности и Министерство агропромышленного развития.

В сентябре 2019 года Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых.

В частности, Министерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.