УМХ оспорит в суде конкурс АРМА по управлению активами медиахолдинга

Руководство группы компаний Украинского Медиа Холдинга рассматривает конкурс по поиску управителя UMH Group, как аферу. Об этом сообщает kp.ua.

"Проанализировав Специальный закон об АРМА, конкурсные требования к участникам и подаваемым документам, мы пришли к выводу: действия АРМА, как и конкурс, не могут считаться правомерными и нарушают законодательство Украины", - говорится в сообщении.

В УМХ назвали три причины, по которым пришли к такому выводу.

Первое. По мнению УМХ, в условиях конкурса нет конкретного перечня того, что АРМА предлагает передать будущему управителю. АРМА не владеет информацией о том, что именно входит в активы УМХ. Но ведь она обязана провести их оценку, иначе победитель конкурса не сможет сохранить экономическую стоимость активов, поскольку банально ее не знает.

Второе. В ведомстве задаются вопросом, каким образом претендент от АРМА будет управлять недвижимым имуществом, которое, согласно решению Печерского райсуда города Киева от 09.09.2019, находится в населенных пунктах на неподконтрольной территории Украины (например, в городах Стаханов, Первомайск и Антрацит Луганской области)? Как будет проведен аудит, определена стоимость этого имущества, гарантирована его безопасность и прочее? Как будет определяться стоимость имущественных прав интеллектуальной собственности?

Третье. Также трудно объяснить с точки зрения логики, что означает конкурсное требование к претендентам: "Не находиться под прямым или опосредованным контролем группы компаний Украинский медиа холдинг или бенефициаров (контролеров) таких компаний"? Что означает это требование, если в категорию "неподходящих" могут попасть любые физические или юридические лица, имеющие дружественные или деловые отношения с компаниями УМХ?

"Отсутствие вразумительных ответов на эти вопросы дает нам право полагать - конкурс претендентов направлен не на приумножение и сбережение активов УМХ. В нашем понимании, АРМА дискриминирует часть конкурсантов в угоду неким лицам или группам лиц, с которыми у него уже есть определенная договоренность о передаче активов Медиа Холдинга", - отмечают в ведомстве.

Все вышесказанное вызывает большие подозрения - вплоть до того, что новый управитель и АРМА не будут выяснять стоимость имущества УМХ, потому что не собираются его сохранять.

"Ответственно заявляем: мы не будем стоять в стороне, молча наблюдая за тем, как злоумышленники уничтожают достижения холдинга и как от их действий страдают участники трудовых и творческих коллективов, сотрудники УМХ. Мы намерены оспаривать как сам конкурс, так и его результаты, действия руководства АРМА и договор на управление в суде. О ходе процесса и сути претензий мы будем регулярно информировать общественность", - резюмировали в УМХ.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Печерский районный суд Киева передал имущество медиа-холдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В марте 2019 Генеральная прокуратура завершила заочное расследование в отношении бизнесмена, владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.