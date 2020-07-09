УМХ оскаржить у суді конкурс АРМА з управління активами медіахолдингу

Керівництво групи компаній Українського Медіахoлдингу розглядає конкурс з пошуку управителя UMH Group, як аферу. Про це повідомляє kp.ua.

"Проаналізувавши Спеціальний закон про АРМА, конкурсні вимоги до учасників та іншими документами, ми прийшли до висновку: дії АРМА, як і конкурс, не можуть вважатися правомірними і порушують законодавство України", - йдеться в повідомленні.

В УМХ назвали три причини, за якими прийшли до такого висновку.

Перший. На думку УМХ, в умовах конкурсу немає конкретного переліку того, що АРМА пропонує передати майбутньому управителю. АРМА не володіє інформацією про те, що саме входить в активи УМХ. Але ж вона зобов'язана провести їх оцінку, інакше переможець конкурсу не зможе зберегти економічну вартість активів, оскільки банально не знає.

Друге. У відомстві задаються питанням, яким чином претендент від АРМА буде управляти нерухомим майном, яке, згідно з рішенням Печерського райсуду міста Києва від 09.09.2019, знаходиться в населених пунктах на непідконтрольної території України (наприклад, у містах Стаханов, Первомайськ та Антрацит Луганської області)? Як буде проведений аудит, визначена вартість цього майна, гарантована її безпека та інше? Як визначатиметься вартість майнових прав інтелектуальної власності?

Третє. Також важко пояснити з точки зору логіки, що означає конкурсне вимога до претендентів: "Не перебувати під прямим або опосередкованим контролем групи компаній Український медіа холдинг або бенефіціарів (контролерів) таких компаній"? Що означає це вимога, якщо в категорію "невідповідних" можуть потрапити будь-які фізичні або юридичні особи, які мають дружні або ділові відносини з компаніями УМХ?

"Відсутність чітких відповідей на ці питання дає нам право думати - конкурс претендентів спрямований не на примноження і збереження активів УМХ. У нашому розумінні, АРМА дискримінує частину конкурсантів на догоду певним особам або групам осіб, з якими у нього вже є певна домовленість про передачу активів Медіа Холдингу", - зазначають у відомстві.

Все вищесказане викликає великі підозри - аж до того, що новий управитель і АРМА не будуть з'ясовувати вартість майна УМХ, тому що не збираються його зберігати.

"Відповідально заявляємо: ми не будемо стояти осторонь, мовчки спостерігаючи за тим, як зловмисники знищують досягнення холдингу і як від їхніх дій страждають учасники трудових та творчих колективів, співробітники УМХ. Ми маємо намір оскаржувати як сам конкурс, так і його результати, дії керівництва АРМА і договір на управління у суді. Про хід процесу і суті претензій ми будемо регулярно інформувати громадськість", - резюмували в УМХ.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Печерський районний суд Києва передав майно медіахолдингу UMH Group Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

У березні 2019 Генеральна прокуратура завершила заочне розслідування стосовно бізнесмена, власника "Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії" (ВЕТЕК) Сергія Курченка.