Facebook заблокировал больше ста антиукраинских аккаунтов и групп

Социальная сеть Facebook закрыла 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп, а также 4 аккаунта в Instagram антиукраинского направления.

Об этом глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщила на официальном сайте Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетные записи Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность возникла в России и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны", - сказала она.

Глейхер добавила, что иностранными пользователями было создано три несвязанные сети учетных записей: одна в России - ориентирована на Украину, вторая в Иране - ориентирована на США, третья во Вьетнаме - ориентирована на аудиторию в Мьянме.

Согласно сообщению, создатели учетных записей выдавали себя за местных и пытались влиять на общественное мнение внутри страны.

Отмечается, что администраторы страниц публиковали контент на русском, английском и украинском языках.

Они информировали об украинской политике, общественных деятелях страны, действиях России в Сирии, а также о катастрофе самолета Boeing-777 рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области.

Отмечается, что около 500 учетных записей были подписаны на одну или несколько из этих страниц, около 6 150 - присоединились к одной из этих групп, и около 100 человек подписались на одну или несколько из указанных учетных записей Instagram.

Как сообщали Українськi Новини, киевлянина задержали за антиукраинский контент в соцсетях под руководством "ДНР".

Ранее в Северодонецке мужчина получил пять лет условно за антиукраинские призывы и поддержку "ЛДНР" в соцсети.