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  • Болгарию и Хорватию допустят к первому этапу вступления в еврозону, — СМИ
09 июля 2020, четверг, 17:00 135
Европа 2020-07-09T18:15:03+03:00
Українські Новини
Болгарию и Хорватию допустят к первому этапу вступления в еврозону, — СМИ

Болгарию и Хорватию допустят к первому этапу вступления в еврозону, — СМИ

Валерия Драгомирова
Еврозона, Хорватия, Болгария
Хорватия. Фото: pixabay
Хорватия. Фото: pixabay

Болгарию и Ховатию, где открыли туристический сезон, готовы допустить к механизму обменного курса ERM-2, что является предварительным этапом для принятия евро в качестве национальной валюты в течение следующих трех лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Этот шаг подготовит почву для первого расширения еврозоны с 2015 года, когда Литва присоединилась к валютному блоку, в котором сейчас насчитывается 19 стран.

Европейские официальные лица заявили, что решение неизбежно после окончательной поддержки со стороны еврозоны и министров финансов ЕС, которые проведут видеоконференции позже в четверг и пятницу.

Два источника сообщили, что решение может быть объявлено в нерабочее для рынка время, вероятно, в выходные, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.

Чиновники заявили, что в ближайшие часы предстоит решить некоторые незначительные вопросы. Они могут отложить объявление до выходных, но вряд ли могут сорвать решение о присоединении к ERM-2.

Когда страны присоединяются к ERM-2, они остаются в механизме около двух лет, прежде чем приступить к практической подготовке к вступлению в еврозону. Сам процесс вступления занимает примерно еще один год, что делает 2023-й самым ранним сроком для обретения двумя странами членства в еврозоне.

Отметчается, что последний отчет Еврокомиссии свидетельствовал о том, что ближе всего к возможному присоединению к еврозоне находятся Хорватия и Швеция, поскольку они соответствуют практически всем необходимым критериям.

В нем также указывалось, что национальное законодательство всех рассмотренных государств, за исключением Хорватии, в полном объеме совместимо с правилами Экономического и валютного союза.


Как сообщали Українські Новини, Болгария возвращает карантин: закрываются ночные клубы, а также спортивные мероприятия с участием зрителей. 

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