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09 июля 2020, четверг, 16:01 342
Верховная Рада и партии 2020-07-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают штрафовать казино на 85 тыс., если там не будут идентифицировать игроков

В Раде предлагают штрафовать казино на 85 тыс., если там не будут идентифицировать игроков

Кира Молчанова
Верховная Рада, Штрафы, Депутаты, Игорный бизнес, Партии, Казино
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

5 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту установить штраф в сумме от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) за нарушение требований по идентификации (верификациии) грока или посетителя игорного заведения.

Об этом говорится в законопроекте № 3792, зарегистрированном в Раде 3 июля, передают Українськi Новини.

Также за соответствующее нарушение предлагается вместе со штрафом лишать нарушителей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Согласно законопроекту, то же нарушение, повлекшее участие в азартной игре лица, которому законом запрещено быть игроком, наказывается штрафом от 85 тыс. до 170 тыс. гривен(от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

В пояснительной записке отмечается, что данный законопроект предлагается в связи с тем, что в законопроекте № 2285-д о легализации игорного бизнеса, который Рада рассматривает еще с 30 июня (из-за большого количества правок), во втором чтении отсутствует уголовная ответственность за нарушения относительно идентификации (верификации) игрока или посетителя игорного заведения.

Как сообщали Українськi Новини, с 30 июня по 3 июля Рада рассматривала законопроект о легализации игорного бизнеса во 2-ом чтении.

Главное юридическое управление Верховной Рады Украины дало негативную оценку законопроекту о регулировании рынка азартных игр. Законопроект №2285-д, инициированный депутатом от фракции "Слуга народа" Олегом Марусяком, не соответствует нормам Конституции.

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