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18 июня 2020, четверг, 08:58 578
Верховная Рада и партии 2020-06-18T09:45:02+03:00
Українські Новини
Законопроект о референдуме и легализации игорного бизнеса. Чем сегодня займется Рада

Законопроект о референдуме и легализации игорного бизнеса. Чем сегодня займется Рада

Анна Рудык
Верховная Рада, Игорный бизнес, заседание Верховной Рады, Легализация игорного бизнеса, Законопроект о референдуме
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада в четверг, 18 июня, рассмотрит доработанную программу деятельности правительства, законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум в первом чтении и законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Так, первым вопросом повестки указана программа деятельности правительства, далее - отчет о выполнении государственного бюджета за 2019 год.

Кроме этого, в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект, внесенный Президентом Владимиром Зеленским о всеукраинском референдуме, также законопроект № 2182 о всеукраинском референдуме и № 3177 о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе.

Далее в повестке проект постановления № 3661 о создании пресс-службы, управления по вопросам обращений граждан и отдела по вопросам предотвращения коррупции в структуре аппарата Рады.

Также парламентарии в четверг рассмотрят заявление о сложении полномочий депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука и депутата от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Ольги Бельковой.

Во втором чтении парламент намерен рассмотреть законопроекты № 3322 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства в части разрешения проводить собрание и комитет кредиторов в рамках процедуры банкротства дистанционно в режиме видеоконференции на период действия карантина, № 3509 о возможности выделения средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения, № 2285-д о легализации игорного бизнеса, № 3348 о разрешении Высшему антикоррупционному суду самостоятельно осуществлять управление объектами государственной собственности и избирать следственных судей на 3 года с возможностью повторного переизбрания, № 3350 о возможности погашения части задолженности государственного предприятия "Антонов" (Киев) путем передачи нежилого помещения по адресу проспект Победы, 41 Высшему антикоррупционному суду, № 3383 о разрешении возобновлять и продлевать процессуальные сроки на период карантина по заявлению участника дела.

Также в первом чтении Рада рассмотрит законопроект № 3112 об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и во втором - законопроект № 2284 о деривативах.

Как сообщали Українськi Новини,  заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что законопроектом №3612 о народовластии путем всеукраинского референдума не предусматривается возможность уменьшения территории Украины, а только расширения ее границ путем вынесения на референдум вопроса об изменении ее территории.

Тем временем Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы.

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