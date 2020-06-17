Законопроект об игорном бизнесе признали неконституционным, – СМИ

Главное юридическое управление Верховной Рады Украины дало негативную оценку законопроекту о регулировании рынка азартных игр. Законопроект №2285-д, инициированный депутатом от фракции "Слуга народа" Олегом Марусяком, не соответствует нормам Конституции.

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина, ссылаясь на официальный веб-сайт парламента.

В частности, неконституционным является создание Комиссии по регулированию азартных игр. В то же время законопроект дает полномочия профильному комитету по финансам, налоговой и таможенной политике определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это фактически наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной.

Такой объем полномочий комитета парламента противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.

Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом Министров в порядке, определенном этим законом, в частности из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров.

В состав Конкурсной комиссии входят 5 человек по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведения лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес. Однако, комитеты парламента согласно Конституции и закона "О комитетах Верховной Рады Украины" не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они принимают участие в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Рады.

Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса комитет Рады не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию председателя и членов уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.

Законопроектом предусматривается определение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, что является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет об образовании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", - отметили эксперты Главного юридического управления Рады.

Эксперты подчеркнули, что создание центрального органа исполнительной власти принадлежит к полномочиям правительства, а не парламента.

Как ранее сообщали СМИ, законопроект о законодательном регулировании азартного бизнеса разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума. Сообщалось, что сам Баум признавался в своих интервью, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.

17 июня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.