подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 18:12 510
Верховная Рада и партии 2020-06-17T18:12:59+03:00
Українські Новини
Законопроект об игорном бизнесе признали неконституционным, – СМИ

Законопроект об игорном бизнесе признали неконституционным, – СМИ

Сергей Паламаренко
Азартные игры, Игорный бизнес, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Олег Марусяк, Законопроект №2285-д
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Главное юридическое управление Верховной Рады Украины дало негативную оценку законопроекту о регулировании рынка азартных игр. Законопроект №2285-д, инициированный депутатом от фракции "Слуга народа" Олегом Марусяком, не соответствует нормам Конституции.

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина, ссылаясь на официальный веб-сайт парламента.

В частности, неконституционным является создание Комиссии по регулированию азартных игр. В то же время законопроект дает полномочия профильному комитету по финансам, налоговой и таможенной политике определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это фактически наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной.

Такой объем полномочий комитета парламента противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.

Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должность Кабинетом Министров в порядке, определенном этим законом, в частности из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров.

В состав Конкурсной комиссии входят 5 человек по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведения лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес. Однако, комитеты парламента согласно Конституции и закона "О комитетах Верховной Рады Украины" не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они принимают участие в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Рады.

Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса комитет Рады не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию председателя и членов уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.

Законопроектом предусматривается определение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, что является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет об образовании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", - отметили эксперты Главного юридического управления Рады.

Эксперты подчеркнули, что создание центрального органа исполнительной власти принадлежит к полномочиям правительства, а не парламента.

Как ранее сообщали СМИ, законопроект о законодательном регулировании азартного бизнеса разрабатывался с участием бизнесмена Бориса Баума. Сообщалось, что сам Баум признавался в своих интервью, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.

17 июня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.

Больше новостей о: Азартные игры Игорный бизнес Слуга народа Верховная Рада Украины Олег Марусяк Законопроект №2285-д

В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Украина открыла пешеходное сообщение с Россией и Беларусью
Новости
Законопроект об игорном бизнесе признали неконституционным, – СМИ 18:12
После однодневного роста гривна на межбанке снова просела 17:57
По возможному превышению полномочий полицейским при задержании участника акции в Киеве назначено служебное расследование 17:49
Сегодня возобновляет работу пункт пропуска на границе с Румынией 17:47
Коронавирус у подозреваемого в даче $5 млн взятки Сытнику и Холодницкому не подтвердился 17:25
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом 07:00 Документ
Керамплюс Фото: keramplus.com
На ОГХК завели днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука, - СМИ 11:45 Инфографика
больше новостей
В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok