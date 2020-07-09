Наиболее критическую стадию экономического кризиса Украина прошла, – Марченко

В то время, как Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%, министр финансов Сергей Марченко считает, что наиболее критическую стадию экономического кризиса Украина прошла.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня", передают Українськi Новини.

"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", – заявил министр.

По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вышли на докризисный уровень, а потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

"Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что нет оснований считать, что падение экономики у Украины будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, что мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", – отметил министр.

По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

"Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановлении производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Также сохранился спрос на лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания. У нас хватит сил, чтобы восстановиться и стать сильнее", – отметил Марченко.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко прогнозирует пересмотр программы с Международным валютным фондом до сентября.

Сергей Марченко сообщил о перевыполнении плана по поступлениям в государственный бюджет за июнь. По его словам, налоговая выполнила роспись Министерства финансов Украины на 105%, а таможня – на 100%.