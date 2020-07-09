Найбільш критичну стадію економічної кризи Україна пройшла, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що найбільш критичну стадію економічної кризи Україна пройшла, в той час, як Мінекономіки оцінює падіння ВВП України у січні-травні на 5,9%.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сьогодні", передають Українські Новини.

"Є підстави вважати, що Україна виходить з кризи. Тяжкими місяцями були квітень і травень. В червні вже запустилися економічні процеси", – заявив міністр.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) вийшли на докризовий рівень, а споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

"Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення", – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що немає підстав вважати, що падіння економіки України буде більшим, ніж у розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП – реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не дуже інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Йдеться про зернові та продукти харчування. Падіння цін на руду і метал – не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн. Вважаю, що ми гідно вийдемо з цієї складної ситуації", – зазначив міністр.

На його думку, поки що немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

"Бачимо сигнали про відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Також зберігся попит на лікарські засоби. А на продукти харчування й зернові попит був завжди. Ми - одна з топових країн, яка забезпечує світ продуктами харчування. У нас вистачить сил, щоб відновитися і стати сильнішими", – зазначив Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує перегляд програми з Міжнародним валютним фондом до вересня.

Сергій Марченко повідомив про перевиконання плану із надходжень до державного бюджету за червень. За його словами, податкова виконала розпис Міністерства фінансів України на 105%, а митниця – на 100%.