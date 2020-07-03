Брифинг министра финансов: формат мероприятия внезапно изменили, – СМИ

Министр финансов Сергей Марченко отрапортовал о перевыполнении плана по поступлениям в государственный бюджет за июнь. По его словам, налоговая выполнила роспись Министерства финансов Украины на 105%, а таможня - на 100%.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала NewsOne.

Стоит отметить, что на самом деле, и налоговая, и таможня собрали меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, если сравнивать со старым планом, недовыполнение по налоговой составило почти 14%: 26,7 млрд гривен при плане 31 млрд гривен. По таможне - более 28% (21,7 млрд гривен при плане 30,2 млрд гривен).

Отметим, брифинг планировался в онлайн-формате. Для этого медиа дали возможность задать вопрос письменно на электронный адрес пресс-службы ведомства. В свою очередь, редакция телеканала отправила вопрос на адрес пресс-службы:

"Согласно информации в СМИ, в частности от ПриватБанка, уровень торговли, а следовательно потребления, вышел на докарантинный уровень. В то же время, вы говорите о выполнении плана доходов. Однако этот план был уменьшен на 30%. Как вы объясните такое уменьшение? Не пора возвращать планы на докарантинный уровень?"

Однако ответа на него так и не дождались. За полчаса до начала события формат брифинга был внезапно изменен на оффлайн с предварительной аккредитацией, поэтому журналисты NewsOne не смогли попасть на мероприятие.

Напомним, ранее Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой служб поставлена ​​задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя - иначе они будут уволены.