Сенцов получит финподдержку от Польского киноинститута на съемки фильма "Носорог"

Проект криминальной драмы "Носорог" Олега Сенцова выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута, в то время, как фильм Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера" показали на кинофестивале "Берлинале". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Артхаус Трафик".

Так, сообщается, что подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не было завершено.

"Носорог" – фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным – только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки – сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

Фильм будет создаваться в копродукции Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

"Польские коллеги поддерживали меня на протяжении многих лет – как в информационном поле во время заключения, так и в совместном производстве фильма "Номера", который я режиссировал дистанционно. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается, и полученное финансирование даст мне возможность воплотить замысел, который родился еще в 2011 году", – комментирует победу в конкурсе проектов Олег Сенцов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Германии на кинофестивале "Берлинале" состоялась премьера документального фильма об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове.

Ранее сообщалось о том, что 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.