подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Сенцов получит финподдержку от Польского киноинститута на съемки фильма "Носорог"
03 апреля 2020, пятница, 21:38 29
Жизнь 2020-04-03T21:38:35+03:00
Українські Новини
Сенцов получит финподдержку от Польского киноинститута на съемки фильма "Носорог"

Сенцов получит финподдержку от Польского киноинститута на съемки фильма "Носорог"

Елена Новикова
Олег Сенцов, номера, Артхаус Трафик, Польский киноинститут
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба АртхаусТрафик
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба АртхаусТрафик

Проект криминальной драмы "Носорог" Олега Сенцова выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута, в то время, как фильм Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера" показали на кинофестивале "Берлинале". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Артхаус Трафик".

Так, сообщается, что подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не было завершено.

"Носорог" – фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным – только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки – сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

Фильм будет создаваться в копродукции Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

"Польские коллеги поддерживали меня на протяжении многих лет – как в информационном поле во время заключения, так и в совместном производстве фильма "Номера", который я режиссировал дистанционно. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается, и полученное финансирование даст мне возможность воплотить замысел, который родился еще в 2011 году", – комментирует победу в конкурсе проектов Олег Сенцов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Германии на кинофестивале "Берлинале" состоялась премьера документального фильма об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове.

Ранее сообщалось о том, что 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Больше новостей о: Олег Сенцов номера Артхаус Трафик Польский киноинститут

Кабмин обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 значительно хуже озвученных Шмыгалем
Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться
Новости
Зеленский окончательно переродился в Порошенко, - ОПЗЖ 21:47
Зеленский пообещал жестко контролировать распределение медстредств в регионах с помощью СБУ 21:23
Полиция открыла дело за незаконную выдачу тела умершей от коронавируса 21:15
ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн грн, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд грн, - Герус 21:09
Количество инфицированных коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тысяч 21:02
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
больше новостей
Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok