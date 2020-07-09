В Украине из-за экономии закроют 8 колоний, а здания предложат инвесторам

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая на странице Минюста в Facebook. 6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: Ковельская воспитательная колония; Черкасская исправительная колония №62; Дергачевская исправительная колония №109; Желтоводская исправительная колония №26; Игренский исправительный центр №133; Черноморская исправительная колония №74; Ширяевский исправительный центр №111; Устиновский исправительный центр №37. Заключенных переведут в другие колонии, а персонал уволят и предложат новую работу. Она также добавила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы". Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Миниюст открыл платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре. В разгар эпидемии коронавируса в Черновицком СИЗО несколько заключенных порезали себя, в знак протеста против того, чтобы к ним помещали человека с подвтержденным COVID-19.