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09 июля 2020, четверг, 12:23 867
Общество 2020-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине из-за экономии закроют 8 колоний, а здания предложат инвесторам

В Украине из-за экономии закроют 8 колоний, а здания предложат инвесторам

Ольга Фандорина
Тюрьма, СИЗО, Колонии, Закрытие колоний
Тюрьма. Фото: pexels
Тюрьма. Фото: pexels

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая на странице Минюста в Facebook.

 6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

  • Ковельская воспитательная колония;
  • Черкасская исправительная колония №62;
  • Дергачевская исправительная колония №109;
  • Желтоводская исправительная колония №26;
  • Игренский исправительный центр №133;
  • Черноморская исправительная колония №74;
  • Ширяевский исправительный центр №111;
  • Устиновский исправительный центр №37.

Заключенных переведут в другие колонии, а персонал уволят и предложат новую работу.

Она также добавила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Миниюст открыл платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и Днипре.

В разгар эпидемии коронавируса в Черновицком СИЗО несколько заключенных порезали себя, в знак протеста против того, чтобы к ним помещали человека с подвтержденным COVID-19.

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