В Украине из-за экономии закроют 8 колоний, а здания предложат инвесторам

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая на странице Минюста в Facebook.

6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

Ковельская воспитательная колония;

Черкасская исправительная колония №62;

Дергачевская исправительная колония №109;

Желтоводская исправительная колония №26;

Игренский исправительный центр №133;

Черноморская исправительная колония №74;

Ширяевский исправительный центр №111;

Устиновский исправительный центр №37.

Заключенных переведут в другие колонии, а персонал уволят и предложат новую работу.

Она также добавила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

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