Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине составляет 5,2%, - "Синэво"

Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" по результатам первых полутора месяца иммунологического тестирования населения констатирует, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в Украине, которым заразились больше 51 тыс. человек, в среднем составляет 5,2%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В целом исследование на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, в "Синэво" прошли более 10 тыс. человек. Тестирование проводилось во всех отделениях "Синэво", которые работают на территории Украины. В территориальном разрезе самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в западном регионе — его показатель составляет около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлены у 13% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске — 14%, Черновцах — 14%, Ривне — 13%", - говорится в сообщении.

При этом самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 обнаружен в южном регионе — в среднем он составляет 2%.

В частности, в Одессе — 2%, Николаеве — 2%, Херсоне — 1%.

В других регионах (север, центр, восток) уровень коллективного иммунитета — 3–5%.

Самый высокий процент антител G выявлен у детей до 7 лет — 9%, у людей в возрасте от 8 до 20 лет — 3,5%, от 20 до 40 лет — 4%, от 41 до 60 лет — 6%, у людей в возрасте 60 лет и старше — 7%.

Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался среди жителей Киева, при этом по результатам тестирования в Киеве положительный результат анализа на антитела G был обнаружен лишь у 3% клиентов, в Киевской области — около 7%.

"На момент запуска "Синэво" тестирования в некоторых странах Европы, США, России уже были первые результаты исследований коллективного иммунитета к коронавирусу. Результаты первых полутора месяца тестирования в Украине показали, что статистика в нашей стране соизмерима с ситуацией в мире. В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Например, такой же показатель коллективного иммунитета в Испании. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет", — рассказал директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко.

При этом, по его словам, уровень коллективного иммунитета по стране существенно отличается в зависимости от региона.

"Например, в отдельных городах Западной Украины, таких как Ковель или Мукачево, процент иммунных людей достигает даже 20–30%. Это означает, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии. В то же время в южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%. Это свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны болезни этот регион будет находиться в зоне повышенного риска", - сказал Бутенко.

Кроме тестирования на антитела G, "Синэво" проводит тестирование на антитела А, которые показывают активную фазу болезни.

В частности, с начала тестирования лаборатория выполнила более 7,5 тыс. тестов на антитела А.

Из них положительный результат был выявлен у 8,6% клиентов, это средний показатель среди всех областей, где лаборатория "Синэво" проводила тестирование на антитела А.

"Аналогично ситуации с антителами G высокий процент населения, где зафиксированы антитела класса А, являются жителями западного региона — он составляет почти 13%. В частности, в Луцке антитела А обнаружены у 15% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске — 16%, Черновцах — 16%, Хмельницком — 11%, Ривне — 5%, Тернополе — 5%. Самый низкий уровень антител класса А выявлен в южном регионе — около 5%. В частности, в Одессе — 5%, Николаеве — 1%, Херсоне — 10%. В других регионах (север, центр, восток) уровень антител класса А составляет около 7–8%. В Киеве антитела А были выявлены у 8% клиентов, которые сдали анализ в "Синэво", в Киевской области — около 7,5%", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в мае "Синэво" начала тестирование населения на иммунитет к коронавирусу.

Тем временем ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.