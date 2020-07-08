Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований

В то время, как ГБР завершило дело против Порошенко о назначении Семочко, сотрудник Госбюро расследований Олег Корецкий "сливал" данные расследований бюро по разным делам.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Корецкий О.П. анонсировал свое большое интервью с "разоблачениями". Понятно, что все это банальные спекуляции, так как Корецкий буквально завтра готовится на выход из бюро. Прежде всего из-за своей странной привычки "сливать" на сторону важную информацию по делам", - сказал собеседник.

По его словам, "слив" информации Корецким был выявлен в результате внутреннего расследования и проведения проверки на полиграфе (детекторе лжи).

"Данный изобретательный сотрудник попался с поличным и после прохождения соответствующих процедур на полиграфе. И поэтому уже 20.07.20 он нас обязательно покинет. Естественно, с клеймом "сливщика" уходить никому не хочется, и поэтому появилось навязчивое желание "пасть жертвой режима". Однако его заявление о преследованиях и давлении - банальный затасканный ход. Тебе предъявили подозрения в профессиональной нечистоплотности, а ты решил сыграть в грязную политику", - отметил источник.

Он добавил, что Корецкий руководил группами следователей, которые расследовали все дела в отношении бывшего Президента Петра Порошенко, начиная с мая 2019 года.

Собеседник подчеркнул, что именно Корецкий, за своей подписью, неоднократно в течение 2019 года просил прокуроров согласовать подозрение Порошенко, но они не были согласованы, так как были отправлены на доработку.

"По сути, можно прямо сказать, что пробуксовки в этих резонансных делах - прямое следствие общей профессиональной несостоятельности Корецкого. Еще в феврале этого года наиболее важные дела были переданы другим следователям. И почти сразу же выяснилось, что данный сотрудник не только непрофессионал, но и не умеет банально держать язык за зубами", - подчеркнул информированный источник.

Ранее в интервью для нескольких СМИ Корецкий заявил о давлении со стороны руководства ГБР и генерального прокурора Ирины Венедиктовой на следователей в делах против Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Корецкий заявил, что в Государственном бюро расследований готовятся к принудительному приводу бывшего президента Петра Порошенко на допрос.