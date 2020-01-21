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21 января 2020, вторник, 14:55 87
Политика 2020-01-21T14:55:01+02:00
Українські Новини
В ГБР готовятся к принудительному приводу Порошенко на допрос

В ГБР готовятся к принудительному приводу Порошенко на допрос

Татьяна Зотова
ГБР Украины, Государственное бюро расследований Украины, Порошенко Петр, Допрос, Олег Корецкий
Петр Порошенко. Скриншот видео facebook.com/petroporоshenko
Петр Порошенко. Скриншот видео facebook.com/petroporоshenko

В Государственном бюро расследований готовятся к принудительному приводу бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Об этом заявил начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий, передает портал "Страна".

"Порошенко не появился без уважительных причин, хотя повестки направлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом по адресу его места проживания, по адресу его регистрации и по месту работы в Верховной Раде. То есть он был надлежащий образом уведомлен. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и без вызова в ГБР, ему также было сообщено о необходимости явиться сегодня для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился на допрос. Соответственно следователями сейчас готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - заявил Корецкий.

Ранее стало известно, что Порошенко так и не явился на допрос в ГБР, который должен был пройти 21 января в 10:30.

Напомним, вчера адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что бывший глава страны отменил свой визит в Швейцарию и приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестку на допрос в качестве свидетеля на 24 января в деле о (Минских Договоренностях) на 30 января в деле касательно (моряков) и на 11 февраля в деле про (судебную реформу). Также Головань уточнил, что на 21 января Порошенко повестки не получал.

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