Место Вакарчука в Раде займет жена экс-министра обороны

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранной депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука супругу бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алину Свидерскую.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"ЦИК признал избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую", - сказано в нем.

В июне Вакарчук решил сложить депутатские полномочия, однако Рада отказалась удовлетворить его заявление.

После этого он решил выйти из фракции "Голос", чтобы в соответствии с Конституцией партия исключила его из своего избирательного списка для автоматической потери мандата.

Вместо Вакарчука ЦИК признал избранной депутатом Рады следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Голоса" – Свидерскую, включенную в него под №19.

Для регистрации депутатом она должна в течение 20 дней подать в Центризбирком необходимые документы.

После регистрации она сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу.

На данный момент 31-летняя Свидерская - директор норвежской компании AICE Hydro в Украине, специализирующейся на поиске, отборе и развитии инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций.

В 2015 году она была советницей министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции, в 2013 - юристом компании Clifford Chance.

Свидерская является выпускницей Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение" и Кембриджского университета (Великобритания) по той же специальности, стипендиатом программы "Всемирные студии" от фонда Виктора Пинчука, получила образование в Британии по стипендии Джорджа Сороса.

Как сообщали Українськi Новини, после сложения депутатских полномочий Вакарчук собирается заняться образовательным проектом. В четверг, 11 июня, депутат Рады Вакарчук ("Голос") сообщил журналистам на брифинге, что решил досрочно сложить полномочия депутата.

Кроме того, Святослав Вакарчук прогуливал работу в Верховной Раде с 20 мая.