Порошенко отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы

В то время, как суд отказался рассматривать меру пресечения бывшему президенту Пётру Порошенко, сам он отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году. Об этом он сказал во время судебного заседания, передают Українськi Новини. "Пограничника этого пытаются взять в заложники сейчас. Я его никогда в жизни не видел... Так же как пересекаю границу исключительно в пунктах пропуска", - сказал он. Порошенко призвал Президента Владимира Зеленского не повторять путь экс-Президента Виктора Януковича. Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении бывшему пограничнику, который дал приказ подчинённым пропустить Порошенко через границу незаконным способом. Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября.