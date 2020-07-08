Порошенко отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы

В то время, как суд отказался рассматривать меру пресечения

бывшему президенту Пётру Порошенко, сам он отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году.

Об этом он сказал во время судебного заседания, передают Українськi Новини.

"Пограничника этого пытаются взять в заложники сейчас. Я его никогда в жизни не видел... Так же как пересекаю границу исключительно в пунктах пропуска", - сказал он.

Порошенко призвал Президента Владимира Зеленского не повторять путь экс-Президента Виктора Януковича.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении бывшему пограничнику, который дал приказ подчинённым пропустить Порошенко через границу незаконным способом.

Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября.