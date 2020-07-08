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08 июля 2020, среда, 20:00 1033
Судебная власть 2020-07-08T20:01:09+03:00
Українські Новини
Порошенко отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы

Порошенко отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы

Надежда Комендантова
Незаконное пересечение границы, Петр Порошенко, Отдых на Мальдивах, суд над Порошенко
Порошенко у здания суда в Киеве. Скриншот трансляции
Порошенко у здания суда в Киеве. Скриншот трансляции

В то время, как суд отказался рассматривать меру пресечения 

бывшему президенту Пётру Порошенко, сам он отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы в 2018 году.

Об этом он сказал во время судебного заседания, передают Українськi Новини.

"Пограничника этого пытаются взять в заложники сейчас. Я его никогда в жизни не видел... Так же как пересекаю границу исключительно в пунктах пропуска", - сказал он.

Порошенко призвал Президента Владимира Зеленского не повторять путь экс-Президента Виктора Януковича.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении бывшему пограничнику, который дал приказ подчинённым пропустить Порошенко через границу незаконным способом.

Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября. 

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