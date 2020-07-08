подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июля 2020, среда, 19:36 128
Общество 2020-07-08T20:30:01+03:00
Українські Новини
Температура в Киеве за последние 30 лет поднялась на 2 градуса

Температура в Киеве за последние 30 лет поднялась на 2 градуса

Ольга Фандорина
Глобальное потепление, Температура, Потепление, Температурный рекорд

В Украине глобальное потепление происходит быстрее, чем во всем мире - особенно с 1991 года потеплело в Чернигове и Киеве - на целых 1,6°С. Об этом в среду, 9 июля, информирует пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°С, а меньше всего - в Ужгороде, на 0,9°С", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, за этот период уменьшилось количество осадков. При этом в стране вырос дефицит влаги из-за роста температуры воздуха, которая способствует увеличению испарения.

"Темпы глобального потепления в нашей стране в целом быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким 1°С", - добавили в обсерватории.

Также ученые поделились таблицей климатического периода с 1991 по 2020 год.

Глобальное потепление в Украине набирает обороты. В Киеве и Чернигове за 30 лет потеплело на 1,6 градусов. Скриншот: Фейсбук

Глобальное потепление в Украине набирает обороты. В Киеве и Чернигове за 30 лет потеплело на 1,6 градусов. Скриншот: Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.


Кроме того, как улучшить самочувствие при смене погоды

Больше новостей о: Глобальное потепление Температура Потепление Температурный рекорд

На ВНО-2020 пустят детей с повышенной температурой...
Украину ждут катастрофические изменения погоды: си...
Дожди не отступят, но придет жара до +30. Синоптик...
Киев побил очередной температурный рекорд. Ночь на...
Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко
Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ
Новости
Во Львовской области священник торговал оружием. Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины
Батюшка-дилер. Во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием 20:11
Порошенко отрицает незаконное пересечение границы при выезде на отдых на Мальдивы 20:00
В Луганской области погасили один из очагов масштабного пожара 19:59
Во время суда над Порошенко произошла стычка между волонтером и "порохоботом" 19:50
Температура в Киеве за последние 30 лет поднялась на 2 градуса 19:36
больше новостей
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
Кабмин назначил языковым омбудсменом бывшего депутата "Народного фронта" Креминя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok