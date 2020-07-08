Температура в Киеве за последние 30 лет поднялась на 2 градуса

В Украине глобальное потепление происходит быстрее, чем во всем мире - особенно с 1991 года потеплело в Чернигове и Киеве - на целых 1,6°С. Об этом в среду, 9 июля, информирует пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°С, а меньше всего - в Ужгороде, на 0,9°С", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, за этот период уменьшилось количество осадков. При этом в стране вырос дефицит влаги из-за роста температуры воздуха, которая способствует увеличению испарения.

"Темпы глобального потепления в нашей стране в целом быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким 1°С", - добавили в обсерватории.

Также ученые поделились таблицей климатического периода с 1991 по 2020 год.

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