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08 июля 2020, среда, 19:32 90
Силовые структуры 2020-07-08T20:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики вели огонь из запрещенного оружия. Ранены три воина ВСУ

Боевики вели огонь из запрещенного оружия. Ранены три воина ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
ООС. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 8 июля, 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противники обстреляли украинские позиции возле Зайцево, Хутора Вольного и Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Авдеевки, Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил 7 июля, 4 украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее на Донбассе боевики вновь применили запрещенное оружие.

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