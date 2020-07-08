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08 июля 2020, среда, 18:52 1329
Общество 2020-07-08T19:15:02+03:00
Українські Новини
На OLX продают пикап, на котором ездил "президент Голобородько" в "Слуге народа"

На OLX продают пикап, на котором ездил "президент Голобородько" в "Слуге народа"

Ольга Фандорина
Автомобиль, Продажа, Владимир Зеленский, Сериал
“Chevrolet Silverado” из сериала. Фото: КП в Украине
“Chevrolet Silverado” из сериала. Фото: КП в Украине

На доске объявлений OLX пользователь "Автопарк-Киев" опубликовал объявление, в котором продает красный пикап марки Chevrolet, с оговоркой - что на нем ездил киногерой Владимира Зеленского из сериала "Слуга народа" Василий Голобородько. Об этом сообщает КП в Украине

"Вашему вниманию автомобиль Chevrolet Silverado 2005 года выпуска. Двигатель - 4.3 бензин, стоит ГБО. По комплектации есть кожаный салон, электропакет, кондиционер, хорошая мультимедиа Pionner + сабвуфер, камера заднего вида, дополнительная сигнализация с автозапуском. Новая резина. Автомобиль готов к проверкам. Данный автомобиль принимал участие в съемках сериала "Слуга народа" с участием нынешнего президента Украины - Владимира Зеленского", - говорится в тексте объявления. 

На ОLX и аuto.ria Chevrolet Silverado 2005 года выпуска продается только эта модель. Если смотреть на приближенные к ее году выпуска автомобили, то значительно цена отличаться не будет. Так, за Chevrolet Silverado 2002 года просят 6 000 долларов, за Silverado 2003 года хотят 10 000 долларов, за этот пикап 2006-го года - 8 400 долларов, а вот владелец Chevrolet Silverado 1996 года выпуска просит уже 13 000 долларов. Так что, цену на автомобиль, на котором ездил Зеленский, вполне можно считать обоснованной, так как он находится в хорошем состоянии. Также автомобиль можно оформить в кредит. 

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря российский телеканал ТНТ показал первые серии телесериала "Слуга Народа", причем на территории европейской части России уже в цензурированной версии, убрав из фильма шутку о Владимире Путине.

Продолжение показа было запланировано на 12 декабря, но затем отменено, сериал будет показан только на платной платформе.

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