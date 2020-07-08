Как пересечь границу: прекратить самоизоляцию разрешается только по результатам исследования лабораторий

Пересечение границы во время карантина. Фото: Pexels

Пересечение границы во время карантина. Фото: Pexels

В то время, как на границе с Беларусью возобновили работу 2 пункта пропуска, досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении государственной границы разрешается только по результатам исследования на коронавирус в лабораториях. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

В Центре общественного здоровья рассказали об алгоритме досрочного прекращения самоизоляции лицам, которые хотят пересечь государственную границу или пункты въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь.

Это можно сделать в течение последних 14 дней при условиях:

только для лиц, находящихся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в течение последних 14 дней

только на основании отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного с целью прекращения самоизоляции после пересечения границы и КПВВ;

только по результатам исследования лаборатории из перечня, представленного ниже.

Чтобы прекратить самоизоляцию, лицо должен сдать свой биологический материал на ПЦР-исследования лаборатории из списка. Перед этим нужно заполнить информированное согласие на обработку данных.

"В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, точную дату прибытия на территорию Украины", – отмечается в сообщении.

Также в Центре отмечают, чтобы избежать нежелательных последствий, в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дій вдома".

В случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР:

лаборатория, непосредственно выполнила исследование, должен внести результат негативного исследования к электронной системе Центра общественного здоровья Украины;

данные, внесенные лабораториями, автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома";

о возможности прекращения самоизоляции лицо будет проинформирован соответствующим сообщением сервиса "Дій вдома".

Перечень лабораторий, имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".

Перечень лабораторий. Фото: Центр общественного здоровья

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