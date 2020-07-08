Похолодание до +8 и дожди по всей стране. Прогноз погоды на 9 июля

9 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве небольшой кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Днепропетровской области дождь, гроза, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

8 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +22…+27 градусов, в Азовском море +28…+29 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля ночью в Украине за исключением западных областей ожидаются грозы и порывы ветра.

Также Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.