подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 июля 2020, среда, 21:00 425
Общество 2020-07-08T22:00:02+03:00
Українські Новини
Похолодание до +8 и дожди по всей стране. Прогноз погоды на 9 июля

Похолодание до +8 и дожди по всей стране. Прогноз погоды на 9 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

9 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве небольшой кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Днепропетровской области дождь, гроза, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

8 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +22…+27 градусов, в Азовском море +28…+29 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля ночью в Украине за исключением западных областей ожидаются грозы и порывы ветра.

Также Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

Шквалы, грозы и град. Спасатели предупредили о рез...
Жара отступает под натиском атмосферного фронта: с...
Украину накроет атмосферный фронт: синоптик предуп...
Придет долгожданное похолодание, но вместе с дождя...
Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко
Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ
Новости
В Украине собираются реконструировать 100 культурных объектов 22:00
Бывшего директора департамента Минэкономики Яровую назначили госсекретарем Минприроды 21:52
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Роулинг, Рушди и Фукуяма предостерегли от слишком рьяной борьбы за права угнетенных 21:33
На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы 21:02
больше новостей
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
Кабмин назначил языковым омбудсменом бывшего депутата "Народного фронта" Креминя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok