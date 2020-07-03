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03 июля 2020, пятница, 09:37 879
Происшествия 2020-07-03T09:38:07+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве кипятком залило улицу в Подольском районе

Ночью в Киеве кипятком залило улицу в Подольском районе

Ольга Фандорина
Подол, Теплосети, Прорыв трубы, Прорыв трубопровода

В Киеве случилось чрезвычайное происшествие - прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на Введенской улице Подольского района столицы. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает Facebook-страница Киев Оперативный на своей странице в Facebook

"Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью. 

О пострадавших информации нет.

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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