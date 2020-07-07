Придет долгожданное похолодание, но вместе с дождями и грозами. Прогноз погоды на 8 июля

8 июля в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем в Киевской и Житомирской областях без осадков, в Сумской области кратковременный дождь, в Черниговской области местами грозы, в Сумской области днем при грозах в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, только днем в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях без осадков; местами грозы, днем при грозах в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +14…+21 градус, днем +19…+28 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем при грозах в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+24 градуса, днем +28…+34 градуса, в Харьковской области ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, только днем в Одесской и Николаевской областях без осадков, в Херсонской области местами кратковременный дождь, местами грозы, днем при грозах в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов, в Запорожской и Херсонской областях ночью +17…+23 градуса, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем при грозах в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градус.

7 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25…+29 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.